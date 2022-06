In der Hauptversammlung der Staatsholding ÖBAG am Mittwoch wurde Günther Ofner, Vorstand des Flughafen Wien, neu in den Aufsichtsrat und zu dessen Vorsitzenden gewählt.

Ofner folgt Helmut Kern nach, der seine Funktion - wie bereits angekündigt - mit 29. Juni zurückgelegt hat. Einer der renommiertesten Manager Mit Günther Ofner wird einer der renommiertesten und erfahrensten Manager des Landes zum Präsidenten der ÖBAG. Der 65 Jahre alte Doktor der Rechtswissenschaften, gebürtiger Burgenländer, übt seit 1994 Vorstandsfunktionen in börsennotierten und auch nicht gelisteten Gesellschaften aus, hat dadurch Management-Expertise im Energie-, Telekom- und Versicherungsbereich. Ofner ist bestens vernetzt in Industrie und Politik. Politisch verwurzelt ist Ofner in der ÖVP. Seit 2011 leitet Ofner gemeinsam mit Julian Jäger die Geschicke des Flughafen Wien. Auch als Aufsichtsrat ist Ofner tätig. Bei der Hypo NOE und beim Hilfswerk Burgenland ist er Vorsitzender dieses Gremiums, bei der Austro Control und bei der Wiener Städtischen ist er Stellvertreter des Vorsitzenden. "Mehr als anerkannt" Für Finanzminister Magnus Brunner leistet "Günther Ofner als Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG seit Jahren ausgezeichnete Arbeit und ist mehr als anerkannt. Mit seiner Erfahrung aus zahlreichen Aufsichtsratsfunktionen wird er gemeinsam mit Vorstand Edith Hlawati auch die ÖBAG in eine starke Zukunft führen. Ziel ist es, den Standort Österreich weiter abzusichern und zu stärken, um nachhaltige Werte zu schaffen." Bei Kern bedankte sich Brunner für dessen Tätigkeit in einer schwierigen Phase. Er habe für Ruhe und Sabilität gesorgt. In Kerns Zeit fielen Aufdeckungen rund um den früheren ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid, der über kompromittierende Chats gestolpert war.