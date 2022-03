Mit einem Investment im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich beteiligt sich Nemšić am Grazer Start-up eyeson. Die junge Firma ist im Bereich Videokonferenz-Technologie tätig.

Das Grazer Stat-up eyeson rund um das Gründer-Team Andreas Kröpfl (CEO) und Michael Wolfgang (CTO) ist ein Pionier in Sachen Software-Entwicklung im Bereich Video-Programmierschnittstellen (API in der Fachsprache) und bietet Plattformen weltweit als einziger Anbieter die patentierte “Single Interface Technology”.

Diese Technologie von eyeson ermöglicht es Unternehmen - genauer gesagt, den Software-Entwicklern in Unternehmen - ihre bestehenden Software-Anwendungen und Web-Plattformen um den Faktor Videokonferenz zu erweitern.

Wachstums-Markt

Der globale Videokonferenz-Markt verzeichnet jährlich zweistellige Wachstumsraten und wird in den kommenden Jahren mit 22 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Markt der Video Integrationen (API) steigt aktuell vier mal so schnell auf 16 Milliarden US-Dollar. Somit befindet sich eyeson in einem schnell-wachsenden Markt.

Nun stößt mit Boris Nemšić, dem ehemaligen Chef der Telekom Austria Group, ein Schwergewicht zu eyeson. Der Branchen-Profi erwirbt für einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag eine Beteiligung im einstelligen Prozentberereich an eyeson.

eyeson ist Technologie-Pionier

“eyeson ist der einzige technische Anbieter weltweit, der ein synchrones Video-Erlebnis ermöglicht und dabei auch Daten visualisieren kann. Als Technologie-Pionier steht eyeson für die logische Evolution der Kommunikationslösungen, die wir heute verwenden. Video, Speech und Daten werden nahtlos miteinander verknüpft und finden ihre Anwendungen in naher zu jeder Branche. eyeson wird von Europa aus ein Vorreiter sein und diesen Markt kräftig aufmischen. Ich freue mich, das eyeson-Team hierbei unterstützen zu dürfen”, so Nemšić zu den Beweggründen für seinen Einstieg bei eyeson.

“Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und die Expertise von Boris Nemšić. Er ist ein wertvoller Gewinn für Schritte und Innovationen in Telekom Märkte - unter anderem auch bei Anwendungen in sicherheitsrelevanten Bereichen. Gerade dort müssen alle Teilnehmer die gleiche Information an der gleichen Stelle sehen, sonst würde zum Beispiel ein Rettungseinsatz mit Drohnen schwer realisierbar sein", erklärt eyeson-Chef Andreas Kröpfl.

Prominente Investoren

Boris Nemšić ist nicht der erste prominente Investor beim Grazer Pionier-Startup. Zum Kreis an bestehenden Investoren zählen Michael Kübeck (i4g), Sandeep Johri (Gründer und ex-CEO von Tricentis), Hermann Hauser (IECT, Amadeus Capital), Herbert Gartner (eQventure), Christian Pegritz (PASS & Frequentis), sowie Michael Altrichter.