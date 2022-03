Der reichste Mensch der Welt ist der Tesla-Chef schon. In zwei Jahren könnte er einer Studie zufolge der erste Billionär der Menschheitsgeschichte sein.

In den vergangenen sechs Jahren sei Musks Vermögen im Schnitt um 129 Prozent gewachsen, heißt es in einer Studie von Approve.com, einer Sparte des Softwarehauses Tipalti Approve. Aktuell ist Musk laut den Studienautoren derzeit 263 Milliarden Dollar schwer - rein rechnerisch soll sich der Billionärs-Status der Analyse zufolge dann in zwei Jahren ausgehen.

Laut dem Milliardärs-Index von Bloomberg liegt Musks Vermögen derzeit allerdings "nur" bei 206 Milliarden Dollar. Grundsätzlich hängt der Reichtum des exzentrischen US-Unternehmers stark ab von der Entwicklung des Tesla-Aktienkurses; um wie viel reicher er wann wird, ist also letztlich kaum vorherzusagen.

Indischer Industrieller Adani schafft es als Zweiter

Die Studie sieht jedenfalls nach Musk als nächstes 2025 die Familie des indischen Industriellen Gautam Adani in den Billionärsclub aufsteigen. Dessen Vermögen von derzeit 93 Mrd. Dollar sei in den vergangenen Jahren um durchschnittlich 121 Prozent gewachsen. Der Mischkonzern Adani Group kontrolliert sieben börsennotierte Firmen, die Flug- und Seehäfen sowie Kraftwerke betreiben oder mit Öl und Gas handeln.

TikTok-Gründer Zhang Yiming nächster Kandidat

Auf Platz drei rangiere danach Zhang Yiming, der Gründer der TikTok-Mutter ByteDance. Er sei aktuell 59 Mrd. Dollar schwer und würde bei einer anhaltenden Zuwachsrate von jährlich 123 Prozent 2026 die Schallmauer von einer Billion Dollar durchbrechen.

Luxus-Kaiser Bernard Arnault erster Europäer

Als erster Europäer würde voraussichtlich Bernard Arnault, Großaktionär des Luxusgüter-Herstellers LVMH, diese Marke erreichen, allerdings erst 2029. Sein Vermögen von derzeit 186 Mrd. Dollar sei in den vergangenen Jahren im Schnitt um 27 Prozent gewachsen