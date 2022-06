Märkte und Börsen

Die Spritpreise ziehen wieder kräftig an. Vor dem Feiertag war Diesel um 8,9 Cent, Super um 6,5 Cent teurer als in der Vorwoche.

Die Spritpreise markieren in Österreich neue Rekordwerte. Dass der Liter unter zwei Euro kostet, hat längst wieder Seltenheitswert. Laut ÖAMTC-Datenbank war Diesel am frühen Freitagnachmittag an 1.260 Tankstellen im Land mit 2 Euro und mehr angeschrieben. Für Super verlangten 1.322 Standorte über 2 Euro.

Besonders krass ist die Situation wie stets an Autobahntankstellen: Ein Lokalaugenschein auf der „Süd“ bei Graz am Donnerstag schockierte mit 2,399 Euro für den Liter Diesel.

Teuerster Tank-Tag

Wie immer zu Reisewellen zogen die Spritpreise zum verlängerten Wochenende hin kräftig an. Am teuersten war laut ÖAMTC der Tag vor Fronleichnam, an dem neue Rekordwerte verzeichnet wurden. Gegenüber dem Mittwoch der Vorwoche stiegen die Preise um 8,9 Cent für den Liter Diesel und 6,5 Cent für den Liter Super.

Der Mittelwert lag am Mittwoch laut Erhebung der E-Control österreichweit bei 2,054 Euro für Diesel und 2.069 Euro für Super.

Diesel kostete im Mai in Österreich um 56,8 % mehr als vor einem Jahr, Super war um 42,1 % teurer. Ein Ende der Sprit-Kostenspirale zeichne sich nicht ab, meinen Experten.