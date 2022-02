Märkte und Börsen

Der Höhenflug der voestalpine-Aktie zog den Wiener Leitindex mit. Zu Mittag war der ATX 1,9 Prozent im Plus.

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet und hat diese im Laufe des Vormittags ausgebaut.

voestalpine gut fünf Prozent im Plus

Stark gefragt waren vor allem die Papiere der voestalpine, nachdem der Linzer Stahlkonzern einen Gewinnsprung auf 698 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs gemeldet hatte. Die voestalpine-Aktie lag zeitweise über fünf Prozent im Plus.

Deutlich in der Gewinnzone waren auch einmal mehr der steirische Leiterplattenhersteller AT&S, der Ziegelriese Wienerberger und die CA Immo.

Die beiden einzigen Verlierer im Prime Market waren Schoeller-Bleckmann (minus 0,25 Prozent) und Immofinanz (minus 0,17 Prozent).

Auch deutscher DAX mit Zugewinn

An anderen Finanzplätzen in Europa ging es am Mittwoch ebenfalls nach oben. Der Frankfurter DAX hatte gegen Mittag 1,2 Prozent dazugewonnen.