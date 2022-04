Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway wird mit 11 Prozent größter Einzelaktionär des US-Computer- und Druckerherstellers HP. Die Aktie schoss vorbörslich über 15 Prozent rauf.

US-Investorenlegende Warren Buffett steigt in großem Stil beim US-Computerkonzern HP ein. Er hat in mehreren Transaktionen rund 121 Millionen Aktien von HP gekauft, wie der 91-Jährige in Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht bekannt gab.

Aktienpaket 4,2 Milliarden Dollar wert

Auf Basis des jüngsten Schlusskurses ist das Paket rund 4,2 Milliarden Dollar (3,9 Mrd. Euro) wert. Der Einstieg verlieh der Aktie Flügel: Der Kurs legte bereits vorbörslich mehr als 15 Prozent zu.