Märkte und Börsen

Die hohe Inflation und das niedrige Zinsniveau lassen das Ersparte der Österreicher dahinschmelzen. So stark wie derzeit war die Geldvernichtung auf den heimischen Sparbüchern noch nie.

Auf Sparbüchern schmilzt das Vermögen schon seit Jahrzehnten dahin. Jedoch ist der Realzins, also der Zins am Sparbuch abzüglich der Inflationsrate, so negativ wie schon lange nicht mehr, wie eine Grafik der Agenda Austria zeigt. Im März 2022 lag der Realzins bei -6,7 Prozent.

Sparbuch noch immer sehr beliebt

Das Niedrigzinsumfeld gepaart mit der hohen Inflation ist Gift für die Österreicher, die noch immer Milliarden auf ihren Sparbüchern bunkern. Bleibt das so, verlieren die Menschen auf ihren Sparkonten 6,2 Milliarden Euro im Jahr.

Zinserhöhung wird nicht viel ändern

Zwar steht demnächst eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) an. Aber der Zinssatz liegt seit März 2016 bei 0,0 Prozent und wird nur moderat angehoben werden, gleichzeitig befindet sich die Inflationsrate bei rekordhohen 7,2 Prozent. Für die Sparer wird sich durch eine leichte Zinsanhebung also vorerst nicht viel ändern.

„Spätestens jetzt sollte man sich hierzulande endlich bewusst werden, dass das Sparbuch Verlust bedeutet. Langfristig ist es sinnvoll, sein Vermögen am Kapitalmarkt anzulegen“, so Agenda-Austria-Ökonomin Heike Lehner.