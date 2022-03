Märkte und Börsen

Diese Maßnahme wird angeblich diskutiert, um die drastische Inflation aufgrund des Rubel-Absturzes weniger offensichtlich zu machen. Der Rubel hat seit Kriegsbeginn rund die Hälfte an Wert verloren.

Für die Menschen in Russland wird es eng mit der Versorgung. Alles wird knapp und teurer, zudem haben westliche Firmen wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine den Verkauf ihrer Waren in Russland weitgehend eingestellt. Am Wochenende gab es vor den Geschäften lange Schlangen.

Inflation in Russland bei 10,4 Prozent

Die russische Währung ist aufgrund der Sanktionen massiv abgestürzt, hat seit Kriegsbeginn rund die Hälfte an Wert verloren - und das Ende des Tiefflugs ist noch nicht erreicht. Die Rubel-Abwertung treibt die Inflation in die Höhe - laut Zahlen des russischen Statistikamts vom 9. März liegt die Teuerungsrate in Russland derzeit bei 10,4 Prozent. Zudem hat die Zentralbank die Leitzinsen auf 20 Prozent erhöht.

Neue Rubel-Scheine mit weniger Nullen

Putin soll nun drastische Maßnahmen planen, wie die Bild Zeitung berichtet - nämlich die Streichung einer Null auf den Rubel-Scheinen ab Herbst. aus 100 Rubel würden dann 10, und so weiter. Eine psychologische Maßnahme: Den Bürgern soll auf diese Weise die enorme Inflation nicht ständig auffallen. Es würden dann neue Rubel-Noten ausgegeben, spekuliert die Bild.