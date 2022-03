Märkte und Börsen

Die Preise der wichtigsten Ölsorten stiegen jeweils auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2014.

Die Ölpreise haben am Dienstag in einem angespannten Umfeld stark zugelegt. Im Verlauf des Vormittags stieg der Preis für Rohöl aus der Nordsee wieder über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) bis auf ein Tageshoch bei 102,32 Dollar. Gegen Mittag wurde ein Fass der Nordseesorte Brent bei 101,88 Dollar (90,97 Euro) gehandelt. Das waren 3,91 Dollar mehr als am Vortag.

Rund 10 Dollar mehr als am Vortag

Bis Dienstagabend verteuerte sich Rohöl angesichts einer weiteren Verschärfung des Ukraine-Kriegs noch mehr. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kletterte auf 107,32 Dollar. Das waren 9,28 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 10,44 Dollar auf 106,18 Dollar.

Sorge vor Lieferausfällen

Auslöser des jüngsten Preisschubs am Erdölmarkt sind der Krieg Russlands in der Ukraine und die sich eintrübenden Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Rohstoffexperten beschäftigen sich mit den Konsequenzen für die Öllieferungen Russlands. Das Land ist einer der weltgrößten Rohölförderer und -exporteure. Die Finanzmärkte würden laut Händlern die Folgen eines Lieferausfalls russischen Rohöls zunehmend einpreisen.

Sanktionen bisher nicht gegen Rohstoff-Sektor

Die scharfen Wirtschafts- und Finanzsanktionen, die viele Länder gegen Russland ergriffen haben, richten sich bisher nicht direkt gegen den Ölsektor. Ebenso hat Russland bisher keine konkreten Gegensanktionen auf dem Gebiet ergriffen. An den Märkten wurde spekuliert, dass große Volkswirtschaften wie die USA einen Teil ihrer strategischen Erdölreserven freigeben könnten - das passiert nun bereits.

Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank dürften aber auch deutlich weniger Rohstofflieferungen aus Russland nachgefragt werden, obwohl diese von den Strafmaßnahmen des Westens bisher nicht direkt betroffen seien. Fritsch geht davon aus, dass Rohstoffkonsumenten wegen der unsicheren Rechtslage vor Käufen von Öl aus Russland zurückschrecken.