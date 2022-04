Ölpreise geben wieder nach

Preis für ein Brent um 1,41 Dollar auf 103,91 Dollar gesunken.

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel von hohem Niveau aus gesunken. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 103,91 US-Dollar (98,19 Euro). Das waren 1,41 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,30 Dollar auf 100,72 Dollar.

Am Ölmarkt wirken seit einiger Zeit gegensätzliche Kräfte. Auf der einen Seite sorgen der Ukraine-Krieg und scharfe Sanktionen des Westens für ein knappes Angebot an Rohöl. Auf der anderen Seite bestehen Nachfragesorgen wegen der strikten Corona-Politik Chinas, wo regionale Virus-Ausbrüche mit drastischen Ausgangssperren bekämpft werden. Während Russland einer der größten Erdölanbieter ist, gehört China zu den größten Nachfrageländern.