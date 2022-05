Märkte und Börsen

In Reaktion auf das Russland-Embargo der EU stiegen die Ölpreise bereits auf ein Zwei-Monats-Hoch. Das wird Diesel und Benzin auch in Österreich weiter verteuern.

Die EU hat sich in der Nacht auf Dienstag auf einen Import-Stopp für russisches Öl geeinigt (mit Ausnahme von Pipeline-Lieferungen). Die Aussicht auf die durch das Embargo zu erwartende Verknappung am Markt trieb die Rohölpreise am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang März. Ein Fass der Sorte Brent kostete 124 Dollar, der Preis des WTI-Öls näherte sich ebenfalls 120 Dollar.

Ölpreise steigen um 15 bis 23 Prozent

Die Nationalbank erwartet unter Annahme eines Rückgangs des Ölangebots am Weltmarkt auch nur um 50 Prozent einen Anstieg des Erdölpreises um 15 bis 23 Prozent. Österreich importiert zwar bereits seit März kein Erdöl mehr aus Russland. Aber die Verknappung am Weltmarkt wird sich auch hierzulande auf die Spritpreise auswirken.

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer rechnet damit, dass sich Benzin und Diesel bei uns wegen des Öl-Embargos um 20 Cent je Liter verteuern!

Bald 2,50 Euro je Liter?

Und ab 1. Juli kommt noch die neue CO2-Abgabe von rund 9 Cent je Liter dazu. Da sind wir dann bald in der Nähe von 2,50 Euro je Liter …