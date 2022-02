Märkte und Börsen

Der russische Gazprom-Konzern liefert trotz der Sanktionen weiterhin Erdgas nach West- und Mitteleuropa. Laut Energieministerium ist Versorgungssicherheit Österreichs gewährleistet.

Trotz der harten Finanzsanktionen des Westens gegen Russland im eskalierenden Konflikt um den russischen Einmarsch in der Ukraine beliefert der russische Gazprom-Konzern die west- und mitteleuropäischen Länder weiterhin mit Erdgas. "Die Gasflüsse gehen unvermindert weiter", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Montag. "Hier ist keine Einschränkung zu erkennen."

Gas-Hub Baumgarten in NÖ

Laut AGGM (Austrian Gas Grid Management AG) kamen am Vormittag am Gas-Hub Baumgarten in Niederösterreich 38 Mio. Kilowattstunden (kWh) Erdgas pro Stunde an.

Kein Stopp der Gaslieferungen absehbar

Aus dem für Energie zuständigen Infrastrukturministerium heißt, dass die Versorgungssicherheit Österreichs weiterhin gewährleistet sei. Ein Stopp der Gaslieferungen Russlands nach Österreich sei derzeit nicht unmittelbar absehbar.