Märkte und Börsen

Auch am Mittwoch setzte die Wiener Börse ihre Talfahrt fort. Der Leitindex ATX verlor zu Handelsbeginn rund zwei Prozent. weitete das Minus dann schnell aus.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch im Frühhandel den laufenden Abwärtsschub ungebremst fortgesetzt. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um weitere 2,04 Prozent auf 3.083,92 Punkte nach und lag gegen 10.30 Uhr schon rund drei Prozent im Minus. Seit dem Wochenstart hat der ATX wegen des laufenden Angriffs Russlands auf die Ukraine damit schon mehr als beachtliche zwölf Prozent an Wert eingebüßt.

Abwärtstrend an allen europäischen Börsen

Auch mit den Aktienkursen an den europäischen Leitbörsen geht es weiter deutlich abwärts. Das weiterhin vorherrschende Belastungsthema ist der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Wirkungen auf die Risikoneigung der Marktteilnehmer und die konjunkturelle Entwicklung, schreiben die Helaba-Analysten.

Raiffeisen-Aktie verliert weiter

Die Talfahrt ging vor allem bei Bankenaktien weiter. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) büßen in Wien weitere 5,7 Prozent ein. Die Aktie der in der Ukraine und in Russland tätigen Bank brachen bereits am Vortag zweistellig um etwas mehr als zehn Prozent ein und mussten am Montag eine herben Abschlag von 14 Prozent verbuchen. Insgesamt haben die Titel seit Beginn des Kriegs bald die Hälfte an Wert verloren.

Die Aktien der Erste Group und der Bawag lagen gegen 10.30 Uhr rund fünf Prozent im Minus.

Verbund sechs Prozent im Minus

Unter den weiteren ATX-Schwergewichten fielen die Papiere des Stromkonzerns Verbund am Vormittag um sechs Prozent.