Märkte und Börsen

Hoch nervöse Stimmung an den Aktienmärkten: In Wien und Frankfurt startete der Handel am Montag zwar im Plus - die Gewinne waren aber bald wieder weg und die Indizes sackten in die Verlustzone.

Zunächst sorgten Nachrichten über mögliche diplomatische Fortschritte im Russland-Ukraine-Konflikt am Montag zu Handelsstart für Auftrieb. Der Wiener Leitindex ATX legte um 0,2 Prozent zu, gab die Gewinne aber schnell wieder ab und lag zu Mittag um rund 0,6 Prozent im Minus. Raiffeisen-Aktien auf Talfahrt Die Titel der stark in Russland engagierten Raiffeisen Bank International (RBI) gingen einmal mehr auf Talfahrt, hatten bis mittags knapp drei Prozent abgegeben. Industriewerte wie AT&S, voestalpine und Andritz gingen ebenfalls stärker hinunter. An der Frankfurter Börse zeigte sich ein ähnliches Bild: Der Leitindex DAX gewann im Frühhandel 0,7 Prozent, rutschte dann aber ab und notierte gegen 11:45 Uhr 0,2 Prozent tiefer.