Märkte und Börsen

Die undurchsichtige Spritpreisgestaltung ruft jetzt Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf den Plan. Er will die Bundeswettbewerbsbehörde einschalten, um zu prüfen, ob es da "mit rechten Dingen zugeht".

Der Vizekanzler äußerte am Dienstag via Twitter Kritik an den extrem hohen Preisen fürs Tanken. "Obwohl der Ölpreis den dritten Tag in Folge sinkt, bleiben die Preise an den Tankstellen gleich", so Kogler.

Verdienen sich Öl-Konzerne goldene Nase?

Und weiter: "Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich ein paar Öl-Konzerne auf Kosten der Leute eine goldene Nase verdienen", schreibt Kogler. Und kündigt an, sich an die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zu wenden, die eine Branchenuntersuchung durchführen könne. Welche Konzerne er im Auge hat, konkretisierte Kogler nicht.

"Wenn es da nicht mit rechten Dingen zugeht und Konzerne mit dem Krieg ein Geschäft machen, dann müssen wir einschreiten", twitterte Kogler.