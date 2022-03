Märkte und Börsen

Der Sprit-Wahnsinn geht weiter: Der Liter Diesel kostete am Donnerstag schon bis zu 3,084 Euro je Liter.

Unfassbar: Jetzt hat der Spritpreis tatsächlich schon die Marke von drei Euro geknackt! Vor zwei Tagen waren Autofahrer schon über zwei Euro je Liter schockiert - seither scheint der Preisauftrieb keine Grenzen mehr zu kennen.

Erste Tankstellen in NÖ knacken Drei-Euro-Grenze

Auf Facebook gehen die Wogen hoch, immer mehr Nutzer posten Fotos von Tankstellen-Preistafeln, die man vor Kurzem ins Reich der Phantasie verwiesen hätte.

So kostete der Liter Diesel bei einer Lagerhaus-Tankstelle in Würmla (NÖ) stolze 3,084 Euro. Das gleiche Bild in Tulln: Auch hier wurden 3,084 Euro für Diesel verlangt. Der Liter Super kostete dort 2,790 Euro.

Bei einer Tankstelle in Wiener Neustadt war es nur unwesentlich billiger: 3,059 Euro für Diesel: auch oberhalb der Drei-Euro-Marke.

Auch Durchschnittspreise wieder gestiegen

Die Durchschnittspreise lagen am Donnerstag laut ÖAMTC bei 2.056 Euro je Liter Diesel und 1,937 Euro für Super. Auch das ist gegenüber dem Vortag neuerlich ein Anstieg.