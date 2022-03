Märkte und Börsen

Das ist der höchste Stand seit November 1981. Ursachen sind der Ukraine-Krieg und die Energiepreise, die binnen Jahresfrist um 40 Prozent gestiegen sind.

Im Februar lag die Teuerung in Deutschland noch bei 5,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Ökonomen hatten für den März "nur" mit einem Anstieg auf 6.3 Prozent gerechnet.

"Dass die Inflation im März auf 7,3 Prozent gestiegen ist, liegt vor allem am Ukraine-Krieg, der die Preise für Heizöl und Benzin in die Höhe schießen ließ", sagte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. Helaba-Experte Ralf Umlauf erklärte, getrieben werde die Entwicklung vor allem von Energie und Nahrungsmitteln.

40 Prozent mehr für Energie und Sprit

Nach den vorläufigen Daten der Fachleute mussten die Menschen in Deutschland im März um 39,5 Prozent mehr für Haushaltsenergie und Kraftstoffe ausgeben als im Vorjahresmonat. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 6,2 Prozent. Gegenüber Februar stiegen die Verbraucherpreise im März insgesamt um 2,5 Prozent.

Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen kletterte die Teuerungsrate im März auf 7,6 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 1973. In NRW verteuerten sich Kraftstoffe bereits um fast 50 Prozent zum März 2021, und Heizen kostete knapp 40 Prozent mehr. Auch Speisefette und -öle mit rund 20 Prozent und Gemüse mit gut 14 Prozent verteuerten sich überdurchschnittlich.

Deutschlandweit verteuerten sich Nahrungsmittel um gut sechs Prozent und Dienstleistungen um 2,8 Prozent, während Waren 12,3 Prozent mehr kosteten.

Unternehmen heben Preise an

Wegen der höheren Kosten wollen so viele Unternehmen wie noch nie ihre Preise in den kommenden drei Monaten anheben. Dies geht aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Institut hervor. "Der Angriff Russlands auf die Ukraine treibt nicht nur die Energiekosten in die Höhe, sondern auch die Preise vieler Agrarrohstoffe", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Damit dürfte die Inflationsrate in diesem Jahr auf deutlich über fünf Prozent steigen." Das habe es in Deutschland zuletzt vor über 40 Jahren gegeben, als die Inflationsrate nach der zweiten Ölpreiskrise 1981 auf 6,3 Prozent kletterte.