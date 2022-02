Märkte und Börsen

Nach den deutlichen Verlusten vom Montag gehen die Aktienkurse am Dienstag wieder rauf. Sowohl ATX als auch DAX sind mehr als ein Prozent im Plus.

Die Wiener Börse ist am Dienstagvormittag mit deutlichen Zugewinnen in den Handel gestartet. Nach den gestrigen Verlusten - der ATX büßte 3,2 Prozent ein - dürften leichte Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt die Stimmung an den Börsen wieder etwas gehoben haben. Der ATX stand gegen 10 Uhr mit einem klaren Plus von 1,37 Prozent bei 3.943,51 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,38 Prozent auf 1.977,15 Einheiten zu.

Auch andernorts in Europa war die Stimmung zum Börsen-Auftakt gut. Der DAX in Frankfurt war gegen 10 Uhr rund 1,2 Prozent im Plus.

Märkte bleiben wegen Kriegsgefahr hoch nervös

Weiterhin bleibt aber die Unsicherheit am Markt aufgrund des Ukraine-Konflikts zwar hoch. Solange russische Truppen im Grenzgebiet versammelt bleiben, bleibe das Bedrohungsszenario präsent, hieß es im Tagesausblick der Helaba. Jedoch dürften einerseits Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow laut den Experten der Bank ING die gestrige Unruhe etwas dämpfen. Lawrow sehe im derzeitigen Konflikt noch Verhandlungsspielraum. Unterdessen gehen auch die diplomatischen Bemühungen westlicher Staaten weiter. Zuletzt brachten auch Meldungen der russischen Nachrichtenagentur Interfax weitere leichte Entspannungssignale. Laut den Berichten zieht Russland offenbar einige Truppen im Süden und Westen in die Kasernen zurück.

Raiffeisen-Aktien legen wieder knapp drei Prozent zu

Im ATX Prime konnten sich vor allem die am Montag sehr schwachen Finanzwerte erholen. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI), die am Montag hohe sechs Prozent nachgegeben hatten, legten um 2,8 Prozent zu. Auch für die Titel der Erste Group ging es wieder um 2,5 Prozent nach oben.

AT&S und Flughafen Wien mit klaren Gewinnen

Spitzenreiter im ATX Prime waren einmal mehr die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S mit plus 3,8 Prozent. Auch die Aktien des Flughafen Wien legten um klare zwei Prozent zu. Zu Jahresbeginn hat der Flughafen weiterhin deutlich weniger Passagiere abgefertigt als vor der Coronakrise. Im Vergleich zum Jänner des Vorjahres verzeichnete das Unternehmen allerdings ein deutliches Plus.