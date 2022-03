Märkte und Börsen

Der Ukraine-Krieg treibt Anleger in sichere Währungen wie Schweizer Franken, Dollar und Yen.

Dadurch fiel der Wert des Euro jetzt erstmals seit gut sieben Jahren am späten Sonntagabend kurzzeitig auf 0,997 Franken. Montagfrüh notierte die europäische Gemeinschaftswährung wieder bei 1,0012 Franken und somit knapp über der Paritätsmarke, also der Schwelle, an der die beiden Währungen gleich viel wert sind.

Seit Aufhebung des Mindestkurses des Franken zum Euro im Jahr 2015 war 1 Euro erstmals weniger als 1 Schweizer Franken wert.

„Der Franken ist zurzeit als Fluchtwährung gesucht, zusammen mit dem US-Dollar und dem Yen“, erklärte die Schweizerische Nationalbank.

Euro zum Dollar am tiefsten Stand seit Mai 2020

Gegenüber dem Dollar hat der Euro am Montag weiter abgewertet. Zeitweise fiel die EU-Währung auf 11,0802 Dollar und damit den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Starke Kursverluste gegenüber Dollar und Euro verzeichnete erneut der russische Rubel.