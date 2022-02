Märkte und Börsen

Der Russland-Ukraine-Konflikt verschärft sich, an den Finanzmärkten bricht Panik aus. Die Börsen gehen in die Knie, alles tiefrot in Frankfurt und Wien.

Die europäischen Börsen starteten am Montag tief im Minus. In Wien verlor der ATX im Frühhandel 3,3 Prozent, der DAX in Frankfurt sackte um 2,5 Prozent ab - der deutsche Index hat jetzt in zwei Tagen schon 800 Punkte verloren.

Auch in London und Paris waren die Kurszettel zu Handelsbeginn tiefrot.

RBI-Aktie fast elf Prozent im Minus

An der Wiener Börse krachten die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) um fast elf Prozent runter. Die RBI ist in Russland und der Ukraine stark engagiert, der RBI-Aktienkurs war schon zuletzt stark abgesackt. Auch die Tite der Erste Group verloren, waren gegen 9.30 Uhr 4,5 Prozent im Minus.

Finanztitel sind angesichts der im Raum stehenden EU-Sanktionen gegen Russland besonders betroffen. Im Raum steht, dass der Westen Russland vom Zahlungsverkehr abschneiden könnte.

Moskauer Börsenindex RTS verliert sieben Prozent

In Moskau reagierten die Kurse extrem. Der russische RTS-Index sackte am Dienstagmorgen um fast sieben Prozent ab. Am Montag hatte er bereits 13,2 Prozent nachgegeben.