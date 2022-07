Märkte und Börsen

Gründe für Euroschwäche sind die Furcht vor einer Energiekrise in Europa und der verhältnismäßig zurückhaltende Kampf der EZB gegen die hohe Inflation.

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Am Freitag fiel die europäische Gemeinschaftswährung in der Früh abermals auf einen 20-jährigen Tiefstand.

Niedrigster Kurs seit Ende 2002

Mit 1,0140 US-Dollar wurde der niedrigste Kurs seit Ende des Jahres 2002 markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0180 (Mittwoch: 1,0177) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 1,0164 Dollar.

Nähert sich Parität zum Dollar

Mit seinem Sinkflug nähert sich der Euro zunehmend der Parität zum US-Dollar, also einem Tauschverhältnis eins zu eins. Letztmalig hatte der Euro-Dollar-Kurs dieses Niveau im Jahr 2002 inne. Das war kurz nach der Einführung des Euro als Bargeld.

Gründe für die Euroschwäche sind die Furcht vor einer Energiekrise in Europa und der verhältnismäßig zurückhaltende Kampf der EZB gegen die hohe Inflation. Die EZB hat die Zinsen trotz Rekord-Inflation bisher nicht angehoben und erst für Ende Juli eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Das ist nach Ansicht vieler Experten zu wenig.