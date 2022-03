Märkte und Börsen

Die europäische Gemeinschaftswährung ist angesichts des eskalierenden Kriegs in der Ukraine stark unter Druck.

In der Nacht auf Freitag sank die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,1010 US-Dollar, das ist der tiefste Stand seit Mitte 2020. In der Früh kostete sie mit 1,1030 Dollar kaum mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,1076 (Mittwoch: 1,1106) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 1,1060 Dollar.

Unter Druck geriet der Euro in der Nacht, nachdem auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ein Feuer ausgebrochen war. Das Feuer soll mittlerweile gelöscht worden sein, es sollen keine kritischen Systeme betroffen sein.

Dollar, Yen, Franken gefragt

Als sicher geltende Währungen wie der US-Dollar, der japanische Yen oder der Schweizer Franken wurden aufgrund des Vorfalls verstärkt gesucht. Der Euro geriet im Gegenzug unter Druck.