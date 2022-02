Börsen stürzen ins Bodenlose: ATX kracht zum Start mehr als fünf Prozent runter

Der Ukraine-Krieg führt zum Total-Absturz der Börsen. In Wien kracht die Raiffeisen-Aktie mehr als neun Prozent runter. Die Moskauer Börse ist im freien Fall: minus 35,5 Prozent!

Putins Angriff auf die Ukraine hat extreme Auswirkungen auf die Finanzmärkte. In ganz Europa startete der Aktienhandel tiefrot.

Der Wiener ATX rasselte um 5,1 Prozent runter. In Frankfurt verlor der DAX 4,4 Prozent. Der EuroStoxx-50 gab um 4,2 Prozent nach.

RBI-Aktie 9,4 Prozent im Minus

In Wien rutschte die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI), die stark in Russland und auch in der Ukraine engagiert ist, zum Handelsstart um 9,4 Prozent ab. Die Papiere haben schon in den letzten Tagen extrem an Wert verloren.

Ins Bodenlose stürzte die Moskauer Börse. Der russische Börsenindex RTS sackte um 35,5 Prozent ab.