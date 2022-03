Börsen starten stark in die neue Woche: ATX gewinnt über zwei Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag in einem positiven europäischen Börsenumfeld ebenfalls höher in den Handel gestartet.

Bestimmendes Thema an den Aktienmärkten bleibt der Ukraine-Krieg: die Stimmung bei den Anlegern ist weiterhin hoch nervös.

Raiffeisen und Erste legten zu

Zu Wochenbeginn gab es aber positive Tendenzen: Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.45 Uhr mit plus 2,28 Prozent bei 3.251,62 Punkten. Die Bank-Schwergewichte Raiffeisen Bank International (RBI) und Erste Group konnten im frühen Handel jeweils rund vier Prozent zulegen. Auch der Aktienkurs der OMV ging nach oben.

DAX über zwei Prozent im Plus

Überhaupt konnten die europäischen Leitbörsen ihren Erholungskurs fortsetzen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.35 Uhr mit plus 0,76 Prozent bei 3.714,71 Einheiten. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,18 Prozent auf 7.168,42 Punkte gut behauptet. Der DAX in Frankfurt kletterte kurz nach dem Handelsauftakt am Montag in Richtung 14.000 Punkte, zuletzt stand der deutsche Leitindex mit 2,58 Prozent im Plus bei 13.980,11 Zählern.



Auto-Aktien gehen rauf

An der Frankfurter Börse konnten Auto-Titel gut zulegen. Volkswagen-Papiere verteuerten sich zum Handelsstart um 6,7 Prozent - Europas größter Autobauer hatte zuletzt starke Zahlen vorgelegt.. Für die Aktien der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW ging es um rund zwei bzw. zweieinhalb Prozent nach oben.

Chinesische Börsen mit klaren Verlusten

Dass die Unsicherheit für die Welt und die Aktienmärkte bei weitem nicht vorüber ist, zeigen auch die klaren Verluste an den chinesischen Börsen. Dort hätten die jüngsten Drohungen der USA in Richtung China mit Vergeltung für den Fall einer Unterstützung Russlands bereits ausgereicht, um die nächste Verkaufswelle in Hongkong auszulösen, schrieb Marktbeobachter Altmann weiter.