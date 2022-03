Märkte und Börsen

Nach leicht positivem Start haben die Kurse an der Wiener Börse am Dienstag wieder nachgegeben. Der Ukraine-Krieg sorgt weiter für hohe Nervosität.

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.360,68 Punkten nach 3.388,98 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 28,3 Punkten bzw. 0,84 Prozent. Binnen Kurzem baute der ATX sein Minus auf gut ein Prozent aus, bis Mittag sackte der heimische Leitindex mehr als vier Prozent ab und lag am Nachmittag bereits gut 5,5 Prozent im Minus.

Am Montag hatte der heimische Leitindex bereits mehr als drei Prozent verloren.

Krieg und Inflations-Angst

Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltend hohe Verunsicherung angesichts des Ukraine-Kriegs und mögliche wirtschaftliche Folgen. Steigende Energiepreise heizen zudem die Inflation-Sorgen an, hieß es weiter. Der bereits hohe Preisauftrieb in Italien hat sich im Februar weiter verstärkt. Und auch die Inflation in Deutschland hat im Februar wieder die Marke von fünf Prozent überschritten.



Raiffeisen-Aktie verliert weiter

Zu den größten Verlierern unter den Einzelwerten zählten einmal mehr die Bank-Titel. So mussten die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) einen Abschlag von 11 Prozent verbuchen und Erste Group büßten 8,5 Prozent ein. Die RBI-Titel haben seit 22. Februar bereits mehr als ein Drittel ihres Werts eingebüßt.

Verbund fällt nach Gewinnen wieder

Die heimischen Versorger mussten nach den zuletzt deutlichen Zugewinnen an Terrain abgeben. Verbund rutschten satte 12 Prozent ab und EVN notierten rund 4 Prozent schwächer.

Deutscher DAX über zwei Prozent im Minus

Auch an den anderen europäischen Börsen setzte sich der Abwärtstrend fort. Der Euro-Stoxx-50 fiel bis gegen 12.15 Uhr um 2,54 Prozent auf 3.824,58 Punkte. Der deutsche DAX verlor 2,11 Prozent auf 14.156,30 Zähler. Der britische FTSE gab um 0,74 Prozent auf 7.403,29 Punkte nach.