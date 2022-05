Dass die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) nichts von Bitcoin & Co. hält, wird sie nicht müde zu betonen. Der Sohn von Christine Lagarde hat allerdings in Kryptos investiert: "gegen meinen Rat".

Christine Lagarde hält Kryptowährungen für "nichts wert": „Meine sehr nüchterne Einschätzung ist, dass Kryptowährungen nichts wert sind, dass sie auf nichts basieren, dass es keinen zugrunde liegenden Vermögenswert gibt, der als Sicherheitsanker fungiert", sagte die oberste europäische Währungshüterin in einem Interview mit dem niederländischen Fernsehen.

Für Regulierung

Sie mache sich Sorgen um Menschen, „die die Risiken nicht verstehen, die alles verlieren und schrecklich enttäuscht sein werden". Deshalb sei sie dringend für eine Regulierung von Kryptowährungen.

Nach den jüngsten Abstürzen haben die Haupt-Digitalwährungen Bitcoin und Ether rund die Hälfte ihres Werts bezogen auf die Höchststände des letzten Jahres verloren.

"Mein Sohn ist ein freier Mann"

Sie selbst besitze keine Kryptos, sagte Lagarde - "weil ich das, was ich predige, auch praktizieren möchte". Die Kursentwicklungen von Bitcoin & Co. verfolge sie jedoch "sehr sorgfältig", da einer ihrer Söhne in Kryptowährungen investiert habe - gegen ihren ausdrücklichen Rat. "Er ist ein freier Mann", sagte Lagarde.