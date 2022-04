Neue Promi-Investoren bei Krypto-Start-up Coinpanion

Das Wiener Start-up Coinpanion konnte seine Start-Finanzierung jetzt auf insgesamt 5,5 Mio. Euro aufstocken. Auch die Start-up-Gurus Florian Gschwandtner und Hansi Hansmann investieren siebenstellig.

Das österreichische Krypto-Startup Coinpanion für den einfachen Einstieg in die Welt der Kryptoinvestments, konnte seine Start-Finanzierung vom Herbst letzten Jahres (1,8 Millionen Euro) jetzt auf insgesamt 5,5 Millionen Euro aufstocken Das ist eines der höchsten sogenannten Seed-Investments (für die Frühphase der Unternehmensentwicklung) in der österreichischen Start-up-Geschichte.

Das in Wien gegründete FinTech ermöglicht mit seiner Plattform jedem, auch ohne fundiertes Wissen, vom Kryptowährungsmarkt zu profitieren. Denn bei Coinpanion müssen sich die Kunden um nichts kümmern. Das Unternehmen begleitet die gesamte Abwicklung: vom einfachen Markteinstieg, der laufenden Optimierung der Krypto-Investitionen bis hin zum automatisierten Steuerbericht.

Früherer Bitpanda-Vorstand investiert

Gleich drei weitere international renommierte Investoren steigen im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde zusätzlich mit in Coinpanion ein und wollen das Unternehmen bei der weiteren Expansion unterstützen. Mit dabei sind der US-amerikanische Investor Wicklow Capital, die Gründer der Kreditvergleichs-Plattform Finanzcheck.de Andreas Kupke und Moritz Thiele sowie der ehemalige CMO des heimischen Krypto-Einhorns Bitpanda, Michael Pötscher.

"In wenigen Minuten zum Krypto-Investor"

„Es gibt mittlerweile Tausende Investitionsmöglichkeiten am Kryptomarkt und es ist enorm zeitaufwendig, den Überblick zu behalten. Genau dafür bietet Coinpanion eine Lösung, die bisher gefehlt hat. Mit Coinpanion kann jeder in nur wenigen Minuten zum Krypto-Investor werden und ganz einfach in innovative Technologien wie NFTs, das Metaverse und Kryptowährungen investieren”, sagt Michael Pötscher, der ehemalige Bitpanda CMO, über das Investment.

Coinpanion konnte sich bei der Erhöhung der Finanzierungsrunde ebenfalls die Unterstützung von erfolgreichen Investoren aus der österreichischen Startup Szene sichern. Unter anderen mit dabei sind der Busuu Gründer Bernhard Niesner, Gerald Resch (Generalsekretär österreichischer Bankenverband), Johannes Braith (Storebox Gründer), die Tractive Gründer Michael Hurnaus und Wolfgang Reisinger sowie Lucanus Polagnoli, Gründer des VC Fund Calm/Storm Ventures.

Florian Gschwandtner & Hansi Hansmann dabei

Auch die beiden Bestandsinvestoren, und Superstars der österreichischen Investorenszene, Florian Gschwandtner (Runtastic) und Hansi Hansmann (u.a. Durchblicker, Playbrush, Shpock, MySugr) zogen mit, um Coinpanion beim weiteren Wachstum und Expansion zu unterstützen.

Expansion in weitere Länder

Alexander Valtingojer, Gründer und CEO von Coinpanion, kommt das Investment sehr gelegen, denn die Pläne für die Zukunft sind groß: "Die Nachfrage nach Investments jenseits der Börse nimmt in Europa rasant zu. Wir schaffen mit unserem Angebot den einfachen Zugang zu innovativen Vermögenswerten wie Kryptowährungen, NFTs oder dem Metaverse für alle und wollen schnell in weitere Länder expandieren sowie hierzulande das Angebot weiter ausbauen."

Geplant ist, auch weitere Investitionsmöglichkeiten in das bestehende Angebot von Coinpanion aufzunehmen.