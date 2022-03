Bitcoin fällt wieder unter 40.000 US-Dollar

Die Kurse vieler Kryptowährungen schwanken nach wie vor stark mit der allgemeinen Marktstimmung.

Nachdem der Preis der ältesten und nach Marktwert größten Digitalwährung Bitcoin am Mittwoch deutlich zugelegt hatte, fiel er am Donnerstag wieder zurück. Am Vormittag wurde ein Bitcoin mit 39.300 Dollar (35.750 Euro) gehandelt, am Mittwoch war er bis auf rund 42.000 Dollar gestiegen.

Auch andere Digitalwerte wie Ether, XRP oder Dogecoin gaben ihre Vortagsgewinne fast vollständig ab. Die Stimmung an den Märkten und damit die Kryptokurse hängen derzeit stark von dem Kriegsverlauf in der Ukraine ab.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Märkte über Tage stark belastet. Am Mittwoch keimte jedoch Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherungen der Kriegsparteien auf, woraufhin sich die Marktstimmung deutlich besserte. Am Donnerstag treffen sich die Außenminister Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, in der Türkei. Vermitteln will der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.