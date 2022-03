Türkischer Lieferdienst Getir 12 Mrd. Dollar wert

Der türkische Lebensmittellieferdienst wird nach einer neuen Finanzierungsrunde mit rund 12 Mrd. Dollar (11 Mrd. Euro) bewertet.

Es seien 768 Mio. Dollar bei Investoren eingesammelt worden, teilte das Unternehmen mit, das auch in Deutschland stark expandiert und Anbietern wie Gorillas und Flink Konkurrenz macht.

Die Runde sei von OMV-Großaktionär Mubadala angeführt worden, auch der Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital und Tiger Global beteiligten sich.

Getir-Gründer Nazim Salur sagte, das frische Kapital werde in das Angebot, die Technologie und die Belegschaft gesteckt. Getir wurde 2015 in Istanbul gegründet. Ähnlich wie Gorillas, Flink und auch Delivery Hero liefert Getir die Lebensmittel innerhalb von Minuten aus zentralen kleinen Lagern per Fahrradkurier an die Kunden. Inzwischen ist das Unternehmen in 48 Städten in Europa sowie einigen Metropolen in den USA aktiv. Seit der Gründung hat Getir rund eine Milliarde Dollar bei Investoren eingenommen.