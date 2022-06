TomTom kündigt jeden zehnten Mitarbeiter

Rund 500 Mitarbeiter müssen gehen.

Beim Navigationsgeräte-Hersteller TomTom fällt jede zehnte Stelle der fortschreitenden Automatisierung zum Opfer. Rund 500 Mitarbeiter würden im Rahmen der Neuaufstellung der Navigeräte-Sparte gekündigt, teilte das niederländische Unternehmen am Mittwoch mit. Was das finanziell bedeute, müsse noch geklärt werden.

Weitere Details will die Firma am 15. Juli nennen. Zu den Kunden von TomTom gehören Volkswagen, Renault, Uber und Microsoft. Das Unternehmen leidet seit Längerem unter den Lieferengpässen in der Branche, die auch auf die Produktion durchschlagen.