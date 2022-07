So viel kassieren unsere EU-Beamten

EU-Beamte dürfen sich ab 2023 über ein Gehaltsplus von bis zu 8% als Inflationsausgleich freuen – dabei kassieren sie auch jetzt schon dick ab.

Rund 60.000 EU-Beamte bekommen ab 2023 eine Gehaltserhöhung von rund 8 Prozent – der Grund: der in EU-Statuten festgeschriebene Inflationsausgleich. Dabei kassieren die Parlamentarier jetzt schon Zulagen und Tagegelder:

Tagegeld: Pro Tag im Brüsseler Büro stehen den Beamten 37,26 Euro (46,20 Euro bei Beamten mit Familien) zu.

Kinderzulage: Monatlich 439,54 Euro/Kind

Erziehungszulage: Je Kind 107,38 Euro/Monat.

Haushaltszulage: 201,15 Euro/Monat für verheiratete Beamte.

Einrichtungsbeihilfe: einmalig 1315,28 Euro (782,06 Euro bei Alleinstehenden).

Auslandszulage: Entsendete Beamte bekommen mindestens 596,18 Euro Auslandszulage.

Für Nicht-EU-Beamte sieht die Lohnsituation weniger rosig aus. Knapp die Hälfte in einer von PwC erstellten Umfrage befragten Firmenchefs planen keine allgemeine Anpassung der Gehälter über der Inflationsrate. "Ein überraschend hoher Wert, der in der Praxis einer Reallohnsenkung gleichzusetzen ist", so das Beratungsunternehmen. 54 Prozent der CEO erwägen aber zusätzliche Sozialleistungen für die Beschäftigten, 67 Prozent setzen auf einmalige Zahlungen oder Prämien.

Für die Umfrage wurden im Zeitraum Mai bis Juni 30 qualitative Tiefeninterviews mit Geschäftsführenden österreichischer Großunternehmen (über 250 Beschäftigte) aus unterschiedlichen Branchen durchgeführt.