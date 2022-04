Der Skoda Octavia war im vergangenen Jahr das meistverkaufte Firmenauto beim Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan.

Aufnbieter LeasePlan. A den Plätzen folgten der rein elektrische Skoda Enyaq und der Skoda Superb. Die Ränge vier und fünf gingen an den VW Passat und Touran. "Generell konnte ein deutliches Wachstum bei den alternativen Antrieben verzeichnet werden - bereits jede vierte Bestellung in 2021 war ein Elektro- oder Hybridfahrzeug", so LeasePlan am Dienstag in einer Aussendung.