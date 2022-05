International

Das gelbe M-Logo und der Name McDonald's dürfen in Russland nicht mehr verwendet werden. Der neue russische Eigentümer der 850 lokalen Mäcis braucht einen neuen Namen: Die Vorschläge reichen von Onkel Wanja, RusDonalds, und Rosburger bis ZBurger.

Der US-Fastfood-Riese kehrt Russland nach über 30 Jahren wegen des Angriffs auf die Ukraine den Rücken, hat alle russischen Filialen verkauft: an Alexander Govor, der seit 2015 McDonald's-Franchisenehmer ist und bereits 25 Filialen in Sibirien betrieb. Den Deal gab McDonald's am Donnerstag bekannt, Details zum Kaufpreis wurden freilich nicht genannt.

Govor wird auch alle 62.000 russischen McDonald's-Mitarbeiter übernehmen - zum gleichen Gehalt für zumindest zwei Jahre.

Restaurants seit März zu

Die Mäci-Restaurants in Russland hatte der US-Konzern bereits im März vorübergehend geschlossen. Bevor Käufer Govor sie wieder öffnen kann, muss er Wesentliches ändern: Das bekannte gelbe M-Logo und der Name müssen weg und ein neuer Markenauftritt her.

Die große Frage: Wie wird der Russen-Mäci künftig heißen? Und was seht auf der Speisekarte? Die typischen Bezeichnungen à la BigMac sind in Putin-Land jetzt ebenfalls tabu.

Gekipptes M als Logo angemeldet

Einen Hinweis könnte ein Patentantrag geben, der kürzlich ein Logo für eine Gastro-Kette namens Onkel Wanja anmeldete. Das Logo ist ein auf die Seite gekipptes McDonald’s-M - im cyrillischen Alphabet ein W. Auch die Farben von McDonald’s – Rot und Gelb – werden in dem Antrag verwendet. Ähnlich "kopierend" waren lokale Hersteller bereits nach dem Russland-Rückzug von Coca-Cola und Pepsi vorgegangen.

© Twitter/JoshGerben ×

Namenssuche via Telegram

Auch eine öffentliche Namenssuche auf Initiative des russischen Handelsministeriums läuft. Die Behörde hat auf Telegram einen entsprechenden Aufruf gestartet, den der US-Journalist Kevin Rothrock, der für das regierungskritische Online-Magazin „Meduza“ schreibt, veröffentlichte, wie die Bild Zeitung berichtet.

© Telegram

Kommt "ZBurger"?

Rothrock schrieb auf Twitter: „Das russische Handelsministerium bittet die Öffentlichkeit um Vorschläge für einen neuen Namen für Alexander Govor, der das Russland-Geschäft von McDonald’s kauft. Auf der Liste stehen „Rosburger“, „RusDonald’s“, „Nashmak“, „Mashkinfarsh“, „ZBurger“ (yum) und mehr. Das ist echt.“ Nach 222 Antworten habe das Ministerium die Kommentarfunktion übrigens abgeschaltet.

Der Vorschlag ZBurger hat indes einen sehr üblen Beigeschmack: Der Buchstabe „Z“ ist in Russland an Autos, Gebäuden oder auf T-Shirts zu sehen und soll Zustimmung zum Krieg gegen die Ukraine ausdrücken. Das Symbol steht für „Za Pobedu“ – „Für den Sieg“.