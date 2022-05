International

In den Flugzeugen des Billigfliegers Easyjet in Großbritannien gibt es künftig je sechs Plätze weniger. So kommt die Airline mit weniger Personal an Bord aus.

Der britische Billigflieger Easyjet reduziert wegen massiver Personalnot sein Sitzplatzangebot. In den 60 in Großbritannien stationierten Maschinen vom Typ Airbus A319 könnten die Kundinnen und Kunden künftig nur noch je 150 statt 156 Sitze reservieren, teilte Easyjet mit. Das Bordpersonal kann Easyjet damit von vier auf drei Menschen reduzieren. Hunderte Flüge gestrichen Der Billigflieger musste wegen Personalnot bereits Anfang April von 1.600 Flügen täglich hunderte streichen. Viele Beschäftigte mussten wegen einer Coronainfektion zuhause bleiben und fehlten daher - ausgerechnet, als die Nachfrage nach Flügen kräftig zunahm. Airlines und Flughäfen suchen Leute Arbeitskräfte sind derzeit rar in der Branche - Fluggesellschaften und Flughäfen nicht nur in Großbritannien suchen händeringend Personal. Während der Coronapandemie hatte die Branche viele Menschen gekündigt.