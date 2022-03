Papierkonzern Mondi mit kräftigem Ergebnissprung

Der Gewinn vor Steuern legte um 28 Prozent auf 983 Mio. Euro zu.

Der südafrikanisch-britische Verpackungs- und Papierkonzern Mondi mit acht Produktionsstandorten und 2.500 Mitarbeitern in Österreich hat 2021 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,503 Mrd. Euro erzielt, ein Plus von 150 Mio. Euro im Jahresvergleich. Ergebniszahlen zu den einzelnen Ländern wurden nicht genannt.

Zum Krieg in der Ukraine hielt der Konzern heute in einer Aussendung fest: "Wir haben bedeutende Aktivitäten in Russland, die im Jahr 2021 rund zwölf Prozent des Umsatzes der Gruppe nach Produktionsstandort ausmachten, einschließlich unserer margenstarken, kostengünstigen, integrierten Zellstoff-, Verpackungspapier- und unbeschichteten Feinpapierfabrik in Syktyvkar. In den letzten drei Jahren haben unsere russischen Betriebe rund 20 Prozent des bereinigten EBITDA des Konzerns erwirtschaftet."