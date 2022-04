Neues Ranking: Das sind die reichsten Menschen der Welt

Die neue ''Forbes''-Lister verrät: Der reichste Mensch der Welt ist Tesla-Chef Elon Musk, gefolgt von Ex-Amazon-Boss Jeff Bezos – und die Liste hält noch einige Überraschungen bereit.

Tesla-Chef Elon Musk führt die "Forbes"-Liste der Megareichen an. Der 50-Jährige Südafrikaner, Mitgründer von Paypal und Vorstandsvorsitzende des E-Autoherstellers Tesla besitzt derzeit ein geschätztes Vermögen von 219 Mrd. Dollar (etwa 201 Mrd. Euro). Damit ist Musk mit großem Abstand die Nummer eins der reichsten Menschen der Welt und löste Jeff Bezos von der Spitze ab.

Auf Platz Zwei kommt Amazon-Gründer Jeff Bezos mit einem Vermögen von 171 Mrd. Dollar (etwa 157 Mrd. Euro). Bezos profitierte während der Corona-Krise vom boomenden Online-Handel.

Der reichste Europäer und der drittreichste Mensch der Welt ist der Franzose Bernard Arnault. An sein Vermögen von 170,6 Mrd. US-Dollar (etwa 156 Mrd. Euro) kam er vor allem als CEO der LVMH SE, zu der 70 Luxusmarken gehören, darunter Dior und Sephora.

Mateschitz an 51. Stelle

Der reichste Österreicher kommt im internationalen Vergleich mit seinem Vermögen von 27,4 Mrd. Dollar (etwa 25 Mrd. Euro) auf Rang 51. Im Vorjahr lag er in diesem Ranking noch auf Platz 56.

Berühmte Superstars neu dabei

Neu dabei in der berühmten "Forbes"-Liste sind auch bekannte Superstars: So taucht die Sängerin Rihanna (34) mit einem Vermögen von 1,7 Mrd. Dollar (etwa 1,56 Mrd. Euro) im Ranking auf. Der weltbekannte Regisseur Peter Jackson ("Herr der Ringe"-Verfilmungen) verkaufte im November 2021 Anteile seines Unternehmens Weta Digital und kam so ebenfalls auf die Liste. Sein geschätztes Ver,ögen beläuft sich auf 1,5 Mrd. Dollar (etwa 1,37 Mrd. Euro).

Der Mehrheitseigentümer der Bezahl-Plattform OnlyFans, Leonid Radvinsky, zählt mit einem Vermögen von 1,2 Mrd. Dollar (etwa 1,1 Mrd. Euro) ebenfalls zu den Superreichen.

Das sind die 10 reichsten Menschen der Welt