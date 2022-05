International

In Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verlässt McDonald's Russland. Die rund 850 Filialen in dem Land werden verkauft. Die Marke verschwindet aus dem Land..

Die US-Fast-Food-Kette McDonald's gibt infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine ihr Geschäft in Russland auf.

Filialen an russischen Käufer

Nach über 30 Jahren in dem Land will McDonald's die Filialen an einen russischen Käufer verkaufen, wie der Konzern am Montag in Chicago mitteilte. Das Unternehmen sei zum Schluss gekommen, dass das Eigentum an den russischen Aktivitäten nicht mehr haltbar und auch nicht mehr im Sinne der Unternehmenswerte sei.

Seit Anfang März geschlossen

Bereits am 8. März hatte das Unternehmen angekündigt, seine rund 850 Restaurants im Land vorübergehend zu schließen. Die Markensymbole soll der neue Besitzer der Restaurants nicht weiter nutzen können.

Kostet McDonald's 1,4 Milliarden

Für den Rückzug aus Russland wird McDonald's nach eigenen Angaben Sonderkosten in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar (bis zu 1,35 Mrd. Euro) verbuchen, unter anderem für Abschreibungen und Fremdwährungsverluste.