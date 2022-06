International

Wegen des Angriffs auf die Ukraine hat die US-Fastfood-Kette Russland den Rücken gekehrt. McDonald's hat seine 847russischen Filialen an einen lokalen Lizenznehmer verkauft, der sie nun mit neuem Namen und Logo wiedereröffnet.

Am Sonntag ist McDonald's in Moskau nach mehr als drei Jahrzehnten Geschichte. Am sogenannten Tag Russlands wird die Filiale der Fast-Food-Kette am Puschkin-Platz unter neuem Eigentümer und mit neuem Logo wiedereröffnet - ausgerechnet da, wo der als Symbol des US-Kapitalismus geltende Burger-Brater 1990 in Russland viel beachtet an den Start gegangen war.

1.000 Filialen geplant

Gekauft hat die 847russischen McDonald's-Filialen der russische Unternehmer Alexander Gowor, der bereits einige Standorte als Lizenznehmer betrieb. Er kündigte an, die Kette auf 1.000 Standorte im ganzen Land auszudehnen und innerhalb von zwei Monaten alle früheren McDonald's-Restaurants unter neuem Namen wieder zu eröffnen - die Marke McDonald's darf in Russland nicht mehr genutzt werden.

Den US-Riesen wird der Rückzug aus Russland Abschreibungen in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar kosten.

Zwei Pommes plus Fleischlaibchen als Logo

Zunächst startet Gowor mit 15 Filialen in und um Moskau. Das berühmte Logo der US-Burgerkette bekommt einen Nachfolger: zwei Pommes und ein faschiertes Laibchen vor grünem Hintergrund. Noch nicht bekannt ist der neue Name.

Zahlreiche westliche Konzerne haben sich nach dem Angriff auf die Ukraine und den folgenden Sanktionen des Westens aus Russland zurückgezogen. McDonald's erwirtschaftete im vergangenen Jahr etwa neun Prozent beziehungsweise zwei Milliarden Dollar seines Umsatzes in Russland und der Ukraine.