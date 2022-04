Infineon baut Fertigung in Indonesien aus

Der deutsche Chiphersteller Infineon baut die Fertigung an seinem indonesischen Standort Batam aus.

Infineon übernimmt dazu Werksgebäude des Halbleiter-Fertigers Unisem, die nahe dem bestehenden Standort liegen, und verdoppelt damit die eigene Produktionsfläche, wie das Unternehmen mitteilte. Im Zuge der Expansion werde das Werk in Batam einen stärkeren Fokus auf Montage und Test von Chips für die Automobilindustrie setzen.

"Wir investieren, um weiteres strukturelles Wachstum zu ermöglichen und die Resilienz unserer Lieferketten zu erhöhen", sagte Alexander Gorski, Leiter der weltweiten Backend-Fertigung von Infineon. Die Fertigung soll 2024 starten. Infineon ist auch in Österreich tätig und betreibt in Villach in Kärnten ein großes Werk.