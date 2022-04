Gewinn von Online-Modehändler Asos eingebrochen

Lieferkettenprobleme und steigende Transportkosten machen dem britischen Online-Modehändler Asos zu schaffen.

Der bereinigte Gewinn vor Steuern stürzte im ersten Halbjahr 2021/22 (per Ende Februar) um 87 Prozent auf 14,8 Millionen Pfund (17,68 Mio. Euro) ab, wie Asos mitteilte. Der Umsatz kletterte auf vier Prozent auf zwei Milliarden Pfund.

Das Unternehmen hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest: Trotz des Stopps aller Verkäufe in Russland rechnet Asos weiter mit einem beschleunigten Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte. Den Ausblick begründete der Modehändler mit der Wiederkehr der Nachfrage nach Urlaubsmode, Verbesserungen bei den Lagerbeständen und kürzeren Vorlaufzeiten wegen einer Entspannung bei den Lieferkettenproblemen. Das Risiko sei jedoch höher als üblich. Die Aktien legten mehr als zwei Prozent zu.