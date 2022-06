International

Der Frust der Fluggäste werde immer häufiger an Beschäftigten ausgelassen, heißt es von der deutschen Gewerkschaft Verdi: "Es gibt eine drastische Zunahme an psychischer und physischer Gewalt."

Die deutsche Gewerkschaft Verdi warnt zu Beginn der Sommerferien vor einem Gewaltproblem. "Wir sehen, dass der Frust der Fluggäste immer häufiger an Beschäftigten ausgelassen wird, die gar nichts für die Probleme können", sagte Verdi-Luftfahrtexperte Sven Bergelin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Chaos mit Ansage"

"Es gibt eine drastische Zunahme an psychischer und physischer Gewalt." An Spitzentagen müsse man sehr lange Wartezeiten einkalkulieren. Auch der hohe Krankenstand von 20 Prozent an deutschen Airports sei ein Problem. "Wir beobachten an den Flughäfen zurzeit ein Chaos mit Ansage." Verdi habe schon Mitte 2021 davor gewarnt, dass diese Probleme wegen des Personalabbaus auftreten könnten. "Wir sehen, dass 20 Prozent des Bodenpersonals fehlt, in absoluten Zahlen sind das 5.000 Leute."

Verdi will mit der Lufthansa-Tochter Eurowings auf einem Krisengipfel Lösungen für die Personalengpässe im Sommer ausloten.

Tausende Neueinstellungen geplant

Lufthansa-Chef Carsten Spohr betonte: "Allein in Europa sind mehrere tausende Neueinstellungen geplant." Dieser Kapazitätsaufbau werde die Lage aber erst im Winter stabilisieren. Im Sommer 2023 dürfte die Situation der globalen Luftfahrt deutlich verlässlicher sein.

Lufthansa-Chef räumt Fehler ein

In einem Brief an die Belegschaft räumte Spohr ein, Lufthansa habe bei der Rettung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren Fehler gemacht. "Haben wir es unter dem Druck der mehr als zehn Milliarden Euro pandemiebedingten Verluste mit dem Sparen an der ein oder anderen Stelle übertrieben? Sicher auch das."

Die Personalengpässe bei Fluglinien und Flughäfen werden durch hohe Corona-Neuinfektionen noch verschärft. Europaweit streichen Airlines Flüge, um das überforderte System zu entlasten. Allein die Lufthansa nimmt rund 3.000 Verbindungen im Sommer an den Drehkreuzen Frankfurt und München aus dem Flugplan