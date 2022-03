Ferrari investiert bis zu 500 Mio. Euro in Italien

Der Luxusautobauer Ferrari wird bis 2025 bis zu 500 Millionen Euro in seine Werke in Maranello und Modena in Mittelitalien investieren,

Ziel sei es neue Technologien zu fördern. Damit sollen 250 Arbeitsplätze entstehen, teilte die Region Emilia Romagna, zu der Maranello und Modena gehören, am Dienstag auf ihrer Webseite mit. Der Plan umfasst eine neue Anlage für die Elektrifizierung und neue Antriebssysteme mit geringer Umweltbelastung. Ferrari berichtete, dass es bis zu 106 Mio. Euro an öffentlichen Mitteln zur Unterstützung der Investition gebe. Die Mittel sind Teil einer Absichtserklärung, die Ferrari mit dem italienischen Wirtschaftsministerium, der staatlichen Investitionsagentur Invitalia und der Regionalregierung der Emilia Romagna unterzeichnet hat.