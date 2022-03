Energiekonzern Enel plant Rückzug aus Russland

Der italienische Stromkonzern Enel plant seinen Ausstieg aus dem Russland-Geschäft.

"Mit Bedauern denke ich, dass wir unsere Aktivitäten einstellen müssen, es ist eine Frage von Monaten", sagte der Vorstandsvorsitzende von Enel, Francesco Starace, gegenüber Bloomberg TV.

Enel betreibt in Russland zwei thermoelektrische Kraftwerke und einen Windpark. "Alle Kraftwerke sind im Normalbetrieb", heißt es auf der Website von Enel Russland. Enel war 2018 in Russland in den Windparkbereich eingestiegen. Der italienische Energiekonzern investierte dafür 450 Mio. Euro.

Der italienische Energiekonzern Eni hat kürzlich den Abschluss neuer Verträge für die Lieferung von Rohöl oder Ölprodukten aus Russland ausgesetzt.

Italien importiert 45 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland und will angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der verhängten, westlichen Wirtschaftssanktionen seine Energieunabhängigkeit von russischen Einfuhren reduzieren. Der Ministerrat in Rom will abgesehen von anderen Anbietern eine größere Flexibilität bei der Nutzung verschiedener Energiequellen herbeiführen.