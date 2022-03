BMW verdiente 2021 so gut wie nie zuvor

Der Autobauer BMW hat 2021 so viel Geld verdient wie nie zuvor.

Der Nettogewinn lag mit knapp 12,5 Milliarden Euro mehr als dreimal so hoch wie im ersten Corona-Jahr 2020, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dazu hätten zum Teil Bewertungs- und Auflösungseffekte beigetragen, hieß es zur Begründung. Von Refinitiv befragte Analysten hatten nicht mit so viel Gewinn gerechnet. Der Umsatz bei BMW verbesserte sich um 12,4 Prozent auf 111,2 Mrd. Euro.

Durch den gestiegenen Anteil umsatzstarker Fahrzeuge habe das Unternehmen von positiven Produktmix-Effekten und höheren Preisen profitiert. Die Dividende soll nun auf 5,80 Euro je Aktie erhöht werden, für das Jahr 2020 hatte BMW 1,90 Euro je Aktie gezahlt.