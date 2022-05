International

Die VW-Tochter Audi treibt den Aufbau ihrer eigenen Energieerzeugung voran. Im Werk im ungarischen Györ betreibe Audi bereits die größte Dach-Photovoltaikanlage Europas.

"Jedes energieintensive Unternehmen ist gut beraten, sich von öffentlichem Strom unabhängig zu machen", sagte Audi-Chef Markus Duesmann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Bilanziell CO2-neutral

Im Werk im ungarischen Györ betreibe Audi bereits die größte Dach-Photovoltaikanlage Europas; der Standort sei "bilanziell CO2-neutral". Solche Maßnahmen müsse Audi an den anderen Standorten verstärken, "dazu machen wir schon Bestandsaufnahmen".

Audi-Produktion in USA

Im Zuge der geplanten Expansion von Volkswagen in Nordamerika könnte auch Audi erstmals im Land produzieren. "Wir prüfen intensiv eine Fertigung in den USA", kündigt Duesmann in der FAZ an. Er verwies auf die geplante Vergrößerung des VW-Standorts Chattanooga (US-Bundesstaat Tennessee), wo von diesem Jahr an der vollelektrische ID.4 vom Band laufen soll. "Das Fahrzeug nutzt die gleiche technische Plattform wie unser Q4 e-tron. Insofern besitzt es eine gewisse Logik, beide Modelle dort zu produzieren."

Den bestehenden Standort San José in Mexiko will Audi laut Finanzchef Jürgen Rittersberger ausbauen und elektrifizieren. Nach dem Modell Q5 solle dort ein Elektroauto gebaut werden.