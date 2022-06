Amazon beendet in China seinen Kindle-Verkauf

Der US-Internetriese Amazon verabschiedet sich mit seinem E-Reader Kindle und dem dazugehörigen E-Book-Angebot aus China.

Ab Ende Juni 2023 werde Amazon das Lesegerät nicht mehr an Händler liefern und auch keine Bücher mehr über den Kindle-Buchshop in der Volksrepublik verkaufen, teilte Amazon über WeChat am Donnerstag mit. Bis dahin gekaufte Bücher könnten dann aber noch bis Mitte 2024 heruntergeladen werden. Die Kindle-App wird ab 2024 nicht mehr in China erhältlich sein.

Grund für den Rückzug sind dem US-Konzern zufolge weder Druck durch die Regierung noch Zensur. "Wir bleiben unseren Kunden in China verpflichtet. Als globales Unternehmen bewerten wir regelmäßig unsere Angebote und nehmen Anpassungen vor, egal wo wir tätig sind", erklärte ein Amazon-Sprecher in einer E-Mail. Amazon hatte seinen chinesischen Online-Store 2019 dichtgemacht und ist dort nun vor allem im grenzüberschreitenden E-Commerce, im Anzeigengeschäft und im Cloud-Bereich tätig.