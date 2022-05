Der Verbund hat als Folge der stark gestiegenen Großhandelspreise die Stromtarife für Endkunden zum 1. Mai kräftig erhöht. Um die Teuerung abzufedern, startet der Konzern ein Bonus-Paket. Unter anderem werden den Kunden zwei Monatsrechnungen gutgeschrieben.

Um die Strompreis-Erhöhung des Verbund hatte es großen Wirbel gegeben. Der teilstaatliche Stromriese hatte bereits Aktionen zur Entlastung seiner Kunden angekündigt - mit 1. Juli tritt nun das Energiebonus-Paket für bestehende Haushalts- und Gewerbekunden des Verbund, deren Tarife zuletzt erhöht wurden, in Kraft.

Betroffen von der Erhöhung im Mai sind etwa zwei Drittel der rund 550.000 Verbund-Kunden. Die jährlichen Mehrkosten für einen Haushalt können dabei im Schnitt mehr als 240 Euro ausmachen. Das gibt der Verbund jetzt teilweise wieder zurück.

So profitieren Kunden von den Rabatten

Alle von der Strompreisanpassung 2022 betroffenen Kunden erhalten zwei Monate Gratis-Strom als einmalige automatische Gutschrift auf der nächsten Abrechnung. Gratis ist dabei der reine Energiepreise, exkl. Netzkosten, Steuern und Gebühren.



Zwei zusätzliche Monate Gratis-Energie gibt es für Menschen, die bereits jetzt auf staatliche Unterstützung (z.B.: GIS-Gebührenbefreiung, Mindestsicherung, etc.) angewiesen sind und daher von den gestiegenen Energiepreisen besonders betroffen sind.



Speziell für Kunden, deren Strompreis sich aufgrund der Preisänderungen besonders stark erhöht hat, gibt es einen vergünstigten Bonustarif.



Bereits seit Inkrafttreten der Preisänderung am 1.Mai wird ein 30 Euro Bonus für alle Strom- und Gaskunden als einmalige Gutschrift auf der nächsten Abrechnung abgezogen.

2 Monate Gratis-Strom + 30 Euro Bonus

Für einen durchschnittlichen Verbund-Kunden bedeutet das unterm Strich, dass er oder sie rund 90 Euro für zwei Monate Gratis-Strom erhält plus die 30 Euro Bonus, die für die Mai-Erhöhung einmalig ausbezahlt werden. Das ist in etwa die Hälfte des Gesamtpreises.

Alle betroffenen Kunden werden in den nächsten Wochen, fristgerecht vor Wirksamwerden des Entlastungsbonus am 1.Juli 2022, schriftlich informiert. Die Vorschreibungen werden entsprechend dem Umfang des Energiebonus ebenfalls mit 1.7.2022 reduziert, um sicherzustellen, dass die Entlastung möglichst rasch spürbar wird.

Nehammer: "Verbund geht mit gutem Beispiel voran"

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigt sich erfreut über den Vorstoß des Verbund, die Folgen der Teuerung für die Menschen einzudämmen. Das sei "eine spürbare Erleichterung in einer schwierigen Zeit", so Nehammer in einer Aussendung. "Es ist gut, dass der Verbund in so einer schwierigen Situation an der Seite der Menschen steht, die unter den hohen Strompreisen leiden. Das Unternehmen geht mit gutem Beispiel voran", betont der Kanzler.