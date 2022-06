Im Schnitt ist der Euro im Auslandsurlaub heuer um 18 Prozent mehr wert als in Österreich. Am meisten bekommt man für unseren Euro in Bulgarien, Ungarn, der Türkei und Kroatien. Teuerstes Urlaubsland für uns ist die Schweiz - dort entsprechen 100 Austro-Euros nur einer Kaufkraft von 70 Euro.

Fährt eine Österreicherin oder ein Österreicher ins Ausland auf Urlaub, dann ist sein Euro im Durchschnitt um 18 Prozent mehr wert als zu Hause. Der Wertverlust gegenüber dem Vorjahr ist auf eine etwas höhere Inflation in Österreich und teilweise auf die Abwertung des Euro speziell gegenüber Überseedestinationen zurückzuführen.

Übersee heuer teurer

„Tendenziell sind europäische Destinationen 2022 im Vergleich zu 2021 in etwa gleich geblieben, Überseedestinationen dagegen im Durchschnitt teurer geworden“, analysiert Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria, die aktuelle Berechnung des UrlaubsEuros und ergänzt: „In der Türkei, wo in der Vergangenheit der UrlaubsEuro am meisten wert war, bekommt man heuer aufgrund der hohen Inflation jedoch weniger als im Vorjahr.“

© APA

„Der UrlaubsEuro im Ausland hat aufgrund der Abwertung des Euro an Wert verloren und damit, trotz gestiegener Preise, ist der UrlaubsEuro im Inland relativ mehr wert geworden“, fasst Bruckbauer die Situation im Sommer 2022 zusammen.

Für 100 Euro gibt's in der Türkei Waren um 164 Euro

Die Kaufkraft des Euro im Auslandsurlaub ist also heuer etwas schwächer als zuletzt - unter den wichtigsten Urlaubszielen der Österreicher bekommt man weiterhin in der Türkei, in Ungarn und Kroatien am meisten für seinen "Urlaubseuro". Unter den beliebtesten Urlaubsdestinationen kann ein Urlauber aus Österreich auch in Portugal, Griechenland, Slowenien und Spanien mehr für seinen Urlaubseuro erwarten als zu Hause.

„In den besonders für Städtereisen beliebten Urlaubsdestinationen dürften Urlauber aus Österreich heuer einem höheren Preisniveau als zu Hause gegenüber stehen, so etwa im Vereinigten Königreich, Frankreich, Schweden und den USA“, so Bruckbauer. In vielen Ländern Ost- und Südosteuropas ist der UrlaubsEuro weiterhin deutlich mehr wert als in Österreich, allen voran in Bulgarien, Rumänien und Polen.

In der Schweiz sind 100 Euro nur 70 wert

Aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens seit 2021 führte die niedrige Inflation in der Schweiz nicht zu einem höheren Wert des UrlaubsEuros im Vergleich zu 2021, damit bleibt die Schweiz unter den beliebten Urlaubsdestinationen weiterhin eindeutig die teuerste Urlaubsdestination für Herrn und Frau Österreicher.

Das Preisniveau bezieht sich auf den Durchschnitt der Güter und Dienstleistungen in den einzelnen Ländern, einzelne Produkte (speziell für Touristen) können davon deutlich abweichen.

Zudem ist die Tatsache, dass das Preisniveau in einigen Urlaubsländern so viel günstiger als in Österreich ist, vor allem auf das hohe Einkommensniveau in Österreich zurückzuführen. Würde Österreichs Preisniveau niedriger liegen, wäre auch das Einkommensniveau geringer und Urlaube schwer leistbar.