Unter dem Motto "Gutes retten" setzt Billa in jetzt ein weiteres Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. Konkret geht es dieses Mal um die Rettung von Obst und Gemüse, das kleine Schönheitsfehler hat, aber noch völlig in Ordnung ist.

Mitarbeiter in den Märkten füllen Papiertragetaschen mit Obst und Gemüse aus Verpackungseinheiten, "in denen z. B. ein einzelnes Stück beschädigt ist, oder das kleine Schönheitsfehler aufweist, aber einwandfrei genießbar ist", teilt das Unternehmen mit.

Sackerl werden um 3 Euro verkauft

Die Sackerl mit einer Füllmenge von rund 3 Kilo werden um 3 Euro in rund 260 BILLA und BILLA PLUS Märkten in ganz Österreich angeboten. Das Obst und Gemüse ist trotz kleiner optischer Mängel völlig in Ordnung und einwandfrei genießbar. Mit der Maßnahme von Billa erhalten Apfel, Banane, Paprika, Kartoffel & Co. eine zweite Chance.

© BILLA AG / Robert Harson ×

Testphase gut gelaufen

"Wir arbeiten laufend daran, Lebensmittelabfälle zu minimieren und noch mehr nachhaltige Möglichkeiten im täglichen Einkauf zu schaffen“, erklärt Harald Mießner, Vertriebsvorstand von Billa. Wir haben in den letzten Monaten die Obst- und Gemüse-Sackerl in einzelnen Märkten in der Steiermark und im Burgenland getestet und viel positives Feedback von unseren Kunden erhalten. Daher gehen wir nun den nächsten Schritt und weiten das Angebot auch auf weitere Standorte in ganz Österreich aus.“

Waren im Wert von 27 Mio. Euro gespendet

Die Handelskette weist darauf hin, dass die Obst- und Gemüse-Sackerl nur eine von vielen Maßnahmen seien, die Billa gegen Lebensmittelverschwendung umsetzt. So gebe es in sämtlichen Billa und Billa Plus Märkten Kooperationen mit karitativen Organisationen zur Abgabe von Lebensmitteln, "die zwar nicht mehr verkauft, aber ohne Bedenken verzehrt werden können". So wurden allein im Jahr 2021 Waren im Wert von ca. 27 Millionen Euro an soziale Einrichtungen wie die „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuz, SOMA Märkte, Vinzi Märkte, die Caritas, „Tischlein Deck Dich“ und diverse regionale Sozialorganisationen gespendet.

Fülle an Maßnahmen

Außerdem würden Lebensmittel mit unmittelbar bevorstehendem Ablaufdatum vergünstigt (minus 25 bis minus 50 Prozent) abgegeben. In ausgewählten Märkten gibt es zudem TooGoodToGo-Überraschungssackerl mit vergünstigten Produkten kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Zusätzlich bietet Billa unter der Eigenmarke „Wunderlinge“ Obst und Gemüse an, das trotz eigenwilligen Aussehens einwandfrei in Qualität und Geschmack ist.