Bei Spar steht ein Generationswechsel im Marketing ins Haus. Gerhard Fritsch (66), der das Spar Marketing seit 2004 erfolgreich führt und seit 34 Jahren im Unternehmen ist, übergibt seine Funktion mit 1. Jänner 2023 an Jörg Pizzera (47).

Der studierte Ökonom Pizzera war nach Stationen in der Lebensmittelerzeugung zuletzt Senior Marketing Director bei McDonald´s Europe. Bei Spar freut man sich sehr, mit Jörg Pizzera einen fundierten Kenner der Lebensmittelbranche gewonnen zu haben.

Zuletzt bei McDonald's Europe

Pizzera hat ein breites Spektrum an Arbeitserfahrung vorzuweisen. Nach dem Studium arbeitete er als Product Manager bei der Unilever Austria GmbH und als Group Brand Manager bei der Bacardi-Martini GmbH, bevor er 2006 als Marketing-Manager zur McDonald´s Austria Franchise GmbH wechselte und im Laufe der Zeit unterschiedliche leitende Positionen innehatte. Seit 2020 verantwortete er als Senior Marketing Director bei McDonald´s Europe das Marketing für 23 Länder und 1.500 Restaurants. Jörg Pizzera wurde mehrfach ausgezeichnet und war 2017 Marketer of the Year in Österreich.

Gerhard Fritsch, der sich nun im Alter von 66 Jahren zurückzieht, steht für eine große Erfolgs-Ära im Spar Marketing. Fritsch ist seit 34 Jahren im Unternehmen und zeichnet seit 2004 für das Konzernmarketing verantwortlich. Während seiner langen Karriere bei Spar erhielt er viele persönliche Auszeichnungen und zahlreiche Preise für erfolgreiche Marketingmaßnahmen. Das sprechende Börserl, die Sticker-Sammelalben "Stickermania" oder der Einsatz von Pierce Brosnan für die Eigenmarke Spar Premium sind nur einige Beispiele.

Die Staffelübergabe erfolgt dann in sechs Monaten.